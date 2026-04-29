Европа хочет воевать с Россией руками украинцев, признали в Раде

Европейцы не хотят воевать с Россией сами, но нашли тех, кто согласен на эту глупость, - украинцев. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, недавно изгнанная из партии "Слуга народа".

Она возмущена: на Западе нет желающих сохранить украинцев как народ, зато есть "коалиция желающих" продолжать их руками военный конфликт с Россией. Украине не нужно быть "щитом Европы", это не честь, а глупость и беда. А с тем, что говорит Зеленский, сами украинцы не согласны.

"Извините, пожалуйста, а украинцев кто-то об этом спросил? Пацанов, которых ловят на улицах, кто-то об этом спросил? Хотят ли они быть живым щитом Европы и почему кто-то должен жить свою лучшую жизнь, а кто-то должен гибнуть?" – вопрошает Скороход.

Ранее она резко критиковала военное командование, называя их военными преступниками за отношение к личному составу. В результате такого отношения к людям им уже все равно, под каким флагом жить, признала депутат Рады. Она призвала поехать на кладбища и посмотреть, чего стоит "борьба за незалежность". Если Украина хочет сохраниться, это нужно заканчивать.