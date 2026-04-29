Налоговая служба хочет отправлять продавцам предупреждения через маркетплейсы

Федеральная налоговая служба тесно сотрудничает с крупнейшими маркетплейсами, но хочет еще расширить это взаимодействие.

"Платформенная экономика развивается очень быстро, это очень легкий доступ к спросу для малого бизнеса. Это и риски, и возможности. С крупными платформами мы уже полностью идентифицировали всех продавцов. Также мы получаем все данные о всех продажах на платформах. Мы уже сами агрегируем эти данные по всем платформам и сопоставляем с предоставленными бизнесом декларациями", - рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

"Хотим иметь возможность через платформы прямо предупреждать продавцов о возможных [налоговых] рисках, но такой процесс надо узаконить на уровне парламента", - добавил Егоров.