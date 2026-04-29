В ФНС за пять лет сократили около трети сотрудников

В Федеральной налоговой службе, которая стремится к максимальной цифровизации, с 2021 года сократили примерно 46 тыс. сотрудников, это около трети всего штата службы, рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

Также Егоров рассказал о некоторых текущих показателях работы службы:

- В течение 8 дней в среднем принимается решение о налоговом вычете. Более 200 млрд руб. налоговых вычетов получили уже граждане.

- С 2023 года сумму ошибочных платежей снизили в 32,5 раза – до 28 млрд руб. Число должников сокращено в два раза.

- НДС для "упрощёнки": 570 млрд руб. "плюсом" получено по этому налогу, чистый приток в бюджет – 370 млрд руб.

- Увеличение НДС до 22%: поступления точно будут выше, опасения по поводу того, что сумма собираемых налогов не вырастет, - не оправдались.