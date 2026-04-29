Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Республика Тыва
Фото: t.me/khovalyg_live

Владислав Ховалыг на форуме "Есть результат!": Мы выполнили 95% наказов, а их было более 50 тысяч

"В СКЦ «Победа» проводим форум «Есть результат!» — ключевое событие этой весны. Мы соберем вместе тех, кто ежедневно работает на благо республики: представителей первичных отделений партии, волонтеров, активистов и депутатов всех уровней. Вместе подводим итоги пятилетки Народной программы «Единой России» в Туве", - написал на своих страницах в соцсетях глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Он отметил, что за сухими цифрами стоят реальные дела: более 1500 объектов по всей республике. Это и новые школы, и современные ФАПы, и обновленные дороги, уютные парки и дома культуры.

"Мы выполнили 95% наказов, а их было более 50 тысяч. Нам есть чем гордиться. Но главное – мы не останавливаемся. Уже идет сбор предложений в «Народную программу 2.0», которая учитывает новые вызовы: поддержку участников СВО и их семей, приоритеты экономики, экологии, безопасности и порядка, молодежной политики – все это требует обновления программы и новых решительных действий", - почеркнул Владислав Ховалыг.

Теги: владислав ховалыг, форум есть релузтат, единая россия


