На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки. Как сообщил Следственный комитет РФ, это 31-летний местный житель, ему уже предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину.

Девочка пропала в поселке Стрелка Темрюкского района 24 апреля. Она вышла из своего дома на прогулку и с тех пор не выходила на связь. Тело девочки нашли спустя пять дней с помощью волонтеров.

По версии следствия, обвиняемый встретил ребенка на одной из улиц поселка, посадил в свой автомобиль и увез в сторону хутора Белый. Во время поездки он задушил девочку в салоне машины, а позже выбросил ее тело возле водоема.

Shot пишет, что подозреваемый в убийстве - дипломированный педагог-психолог. Он женат, в последние годы работал в салоне сотовой связи. Также мужчина несколько лет проработал с детьми в Союзе казачьей молодежи Кубани Темрюкского района в должности младшего урядника, водил детей на молебны в храмы, экскурсии, театральные представления. Судим он ранее не был.