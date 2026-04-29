Ректор УрФУ Илья Обабков выдвинул свою кандидатуру на праймериз в ЗакСО

Ректор Уральского федерального университета Илья Обабков выдвинул свою кандидатура на праймериз в заксобрание Свердловской области. Его имя появилось в списке кандидатов на портале предварительного голосования "Единой России".

Обабков примет участие по Кировской территориальной группе, как и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что от Кировской территориальной группы на праймериз также заявились главный специалист-эксперт Военного комиссариата Свердловской области, участник СВО Дмитрий Зудилов, депутат и директор АНО "Чистый город" Артур Зиганшин, сотрудник регионального минобразования Татьяна Кормина, первый замгендиректора ООО "Гидронт" Алексей Матанцев, самозанятая Наталья Смирнова и арбитражный управляющий Максим Васенов.