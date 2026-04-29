29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

В вузах все чаще не учатся, а обеспечивают формальные показатели - депутат Лантратова

В вузах все чаще самостоятельно написанные работы студентов определяются сторонними программами как написанные искусственным интеллектом (ИИ). Это еще больше подрывает доверие в высшему образованию, пишет председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Все это корежит суть образования и подменяет его на угождение алгоритму, который не может ничего понимать и ориентируется на формальные количественные показатели: структуру предложений, частоту определенных словесных конструкций, логичность формулировок. Но качественный академический текст как раз и должен соответствовать этим требованиям. И хорошая работа вполне становится "подозрительной". Это недопустимо, а опираться только на них недостаточно, отмечает депутат. Оценивать знания только через текст и его "уникальность" обессмысливает контроль знаний. Главный риск - это смещение мотивации.

"Вместо углубления знаний студенты начинают искать способы "обойти систему". Это искажает саму логику образования", - пишет Лантратова.

Она предлагает оценивать умение студента применять знания, понимать материал и т.п. Но преподаватель и так имеет на это право, а вот в реальной жизни все направлено именно на формальные показатели. И это крайне питательная среда для поглощения образования ИИ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что в России развивается формалистическая система образования, когда все бо́льшую роль приобретают формализованные процедуры, а учитель становится обслуживающим персоналом.

Теги: вуз, образование, искусственный интеллект, ИИ


