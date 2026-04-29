Глава Тюменской области стал почётным гостем "Урока мужества"

29 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области стал почётным гостем "Урока мужества"

В Тюмени, в молодёжном мультицентре "Контора пароходства", состоялся пилотный "Урок мужества". Его сценарий создали участники регионального образовательного проекта для ветеранов СВО "Боевой кадровый резерв". Почётным гостем стал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время "Урока мужества" участники проекта "Боевой кадровый резерв" Валентин Кучеренко и Мадина Бухарина поделились своим жизненным и боевым опытом. Они рассказали о службе и боевом братстве, провели викторину на знание исторических фактов о Тюменской области.

"Получилось интересно. Такой формат встреч школьников с участниками спецоперации поможет ребятам из первых уст узнать, какой ценой даётся Победа. Желаю участникам удачи, еще больше идей и успешного их воплощения", – поделился впечатлениями глава региона.

Ветераны СВО готовили "Уроки мужества" вместе с "Движением первых", молодыми педагогами и экспертами. Первые занятия пройдут в тюменских школах в преддверии Дня Победы. Александр Моор уверен в том, что они станут доброй традицией.

В тот же день Александр Моор встретился с тюменской командой ветеранов СВО, которые участвовали в "Кубке защитников Отечества" Уральского федерального округа. На соревнованиях, которые организовал фонд "Защитники Отечества", сборная региона завоевала 11 медалей. Тюменцы отличились в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, настольном теннисе.

"Не тот силен, кто мышцами играет, чей рост высок и чей удар жесток, а тот, кто в час, когда надежда тает, собрал всю волю в яростный поток", – в стихотворной форме выразил настроение своих боевых товарищей капитан тюменской сборной, Герой России Рустам Сайфуллин.

Правительство Тюменской области делает всё необходимое, чтобы занятия физкультурой были доступными для всех ветеранов СВО, в том числе получивших в ходе боевых действий тяжёлые ранения и травмы, сказал Александр Моор. В регионе развивается уже 22 адаптивных вида спорта – от следж-хоккея до пара-бокса. Выбрать направление по душе ветераны могут в 65 государственных и муниципальных спортивных учреждениях.

"Такие турниры, как "Кубок защитников Отечества", ещё раз напоминают: спорт лучше всего возвращает ветеранов боевых действий к мирной жизни", – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.

Теги: Александр Моор, "Урок мужества", "Контора параходства"


