Глава Тюменской области стал почётным гостем "Урока мужества"

В Тюмени, в молодёжном мультицентре "Контора пароходства", состоялся пилотный "Урок мужества". Его сценарий создали участники регионального образовательного проекта для ветеранов СВО "Боевой кадровый резерв". Почётным гостем стал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время "Урока мужества" участники проекта "Боевой кадровый резерв" Валентин Кучеренко и Мадина Бухарина поделились своим жизненным и боевым опытом. Они рассказали о службе и боевом братстве, провели викторину на знание исторических фактов о Тюменской области.

"Получилось интересно. Такой формат встреч школьников с участниками спецоперации поможет ребятам из первых уст узнать, какой ценой даётся Победа. Желаю участникам удачи, еще больше идей и успешного их воплощения", – поделился впечатлениями глава региона.

Ветераны СВО готовили "Уроки мужества" вместе с "Движением первых", молодыми педагогами и экспертами. Первые занятия пройдут в тюменских школах в преддверии Дня Победы. Александр Моор уверен в том, что они станут доброй традицией.

В тот же день Александр Моор встретился с тюменской командой ветеранов СВО, которые участвовали в "Кубке защитников Отечества" Уральского федерального округа. На соревнованиях, которые организовал фонд "Защитники Отечества", сборная региона завоевала 11 медалей. Тюменцы отличились в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, настольном теннисе.

"Не тот силен, кто мышцами играет, чей рост высок и чей удар жесток, а тот, кто в час, когда надежда тает, собрал всю волю в яростный поток", – в стихотворной форме выразил настроение своих боевых товарищей капитан тюменской сборной, Герой России Рустам Сайфуллин.

Правительство Тюменской области делает всё необходимое, чтобы занятия физкультурой были доступными для всех ветеранов СВО, в том числе получивших в ходе боевых действий тяжёлые ранения и травмы, сказал Александр Моор. В регионе развивается уже 22 адаптивных вида спорта – от следж-хоккея до пара-бокса. Выбрать направление по душе ветераны могут в 65 государственных и муниципальных спортивных учреждениях.

"Такие турниры, как "Кубок защитников Отечества", ещё раз напоминают: спорт лучше всего возвращает ветеранов боевых действий к мирной жизни", – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.