Собака Ева нашла 40 тысяч долларов в рюкзаке пассажира в Красноярске

Служебная собака помогла красноярским таможенникам поймать пассажира с крупной суммой наличных. Мужчина собирался улететь в Ташкент и уверенно шел через "зеленый коридор". Однако 46-летний гражданин привлек внимание собаки по кличке Ева - она учуяла запах денег в его ручной клади, сообщает "РГ".

Инспекторы досмотрели вещи путешественника и нашли 50 тысяч рублей и 40 тысяч долларов США. Мужчина спрятал иностранную валюту в карманах и в сумке, которую убрал глубоко в рюкзак. Сотрудники таможни напомнили, что с 2022 года закон запрещает вывозить из страны больше 10 тысяч долларов без письменной декларации. Пассажир это правило проигнорировал и не сообщил о деньгах государству.

Теперь россиянин стал фигурантом уголовного дела о контрабанде в крупном размере. Таможенники изъяли валюту, а нарушителю придется отвечать перед законом за попытку обмануть контроль. Специалисты еще раз подтвердили: скрыть наличные от острого нюха служебных собак практически невозможно.

Ранее в Благовещенске таможенники поймали 44-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай золото в кроссовках. Металлодетектор среагировал на обувь туриста, где под стельками инспекторы нашли ювелирный лом стоимостью 2,5 млн рублей.