В Тюменской области наблюдается рост спроса на кредиты

По данным ВТБ, в 1 квартале 2026 тюменцы оформили в 2 раза больше кредитов наличными, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А общий объем выдач увеличился на 72%. После продолжительного периода снижения, такой рост спроса на потребительское кредитование в Тюменской области соответствует ситуации в целом по стране.

«За 3 первых месяца года жители региона взяли в банке почти 5 тыс. кредитов наличными на 2 млрд рублей. Каждый второй заём оформлен с целью ремонта и строительства, а каждый четвертый – на покупку авто. Среди самых популярных целей тюменцев также медуслуги и образование. В этом году мы фиксируем двукратное увеличение выдач таких кредитов, при этом их средний размер снизился на 15% с 460 тыс. рублей в прошлом году до 400 тыс. сейчас. Рост спроса свидетельствует о переходе жителей от накопительной стратегии и ограничения трат к рациональным расходам, особенно в преддверии сезона отпусков», – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Согласно оценкам банка, наиболее активным месяцем в кредитовании стал март. Его показатели на 27% превысили данные февраля текущего года и на 70% – марта прошлого года. По итогам 2026 ВТБ прогнозирует рост рынка потребительского кредитования в России в 1,6 раза – до 5,7 трлн рублей.