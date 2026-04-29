"Спецавтобаза" продолжит работать без выходных в майские праздники

Региональный оператор "Спецавтобаза" продолжит свою работу и в майские праздники. Для вывоза мусора с контейнерных площадок по всему региону будет задействовано порядка 295 единиц спецтехники, сообщают в пресс-службе компании.

В многоквартирных домах мусор будут вывозить согласно нормам СанПина - с 07.00 до 23.00, а на территориях, где действует помешковый сбор — по согласованному с местными администрациями графику. Уральцев просят правильно парковать автомобили, чтобы не мешать проезду мусоровозом

В случае, если местные жители захотят провести субботник, необходимо своевременно подать заявку на вывоз отходов — как минимум за три дня до уборки территории. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690-07-00 (8 (953) 002-10-30 для садоводов) или по электронной почте sab@sab-ekb.ru, указав темой "Субботник", а также не забыть написать адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем отходов.

По другим вопросам обращения с ТКО колл-центр будет принимать звонки ежедневно с 08.00 до 20.00 по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-96.

При этом, режим очного приема клиентов изменится: 30 апреля и 8 мая центральный офис на Посадской, 3 в Екатеринбурге будет работать до 17.00, обособленные подразделения — до 16.00. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая все офисы будут закрыты. В остальные дни прием посетителей будет вестись по стандартному графику.

Добавим, что пункт приема автомобильных покрышек "Спецавтобазы" на Посадской, 3 также не будет работать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.