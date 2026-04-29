"Спецавтобаза" продолжит работать без выходных в майские праздники

29 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

"Спецавтобаза" продолжит работать без выходных в майские праздники

Региональный оператор "Спецавтобаза" продолжит свою работу и в майские праздники. Для вывоза мусора с контейнерных площадок по всему региону будет задействовано порядка 295 единиц спецтехники, сообщают в пресс-службе компании.

В многоквартирных домах мусор будут вывозить согласно нормам СанПина - с 07.00 до 23.00, а на территориях, где действует помешковый сбор — по согласованному с местными администрациями графику. Уральцев просят правильно парковать автомобили, чтобы не мешать проезду мусоровозом

Машина "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

В случае, если местные жители захотят провести субботник, необходимо своевременно подать заявку на вывоз отходов — как минимум за три дня до уборки территории. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690-07-00 (8 (953) 002-10-30 для садоводов) или по электронной почте sab@sab-ekb.ru, указав темой "Субботник", а также не забыть написать адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем отходов.

Машина "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

По другим вопросам обращения с ТКО колл-центр будет принимать звонки ежедневно с 08.00 до 20.00 по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-96.

При этом, режим очного приема клиентов изменится: 30 апреля и 8 мая центральный офис на Посадской, 3 в Екатеринбурге будет работать до 17.00, обособленные подразделения — до 16.00. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая все офисы будут закрыты. В остальные дни прием посетителей будет вестись по стандартному графику.

Добавим, что пункт приема автомобильных покрышек "Спецавтобазы" на Посадской, 3 также не будет работать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Машины "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Теги: Спецавтобаза, майские праздники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети