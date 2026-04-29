Пожар потушили в жилом доме в Туапсе рядом с НПЗ

В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с горящим НПЗ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью. Жильцов в этот момент в доме не было – их эвакуировали утром 28 апреля.

Огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40, уточнили в оперштабе.

Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе 9 детей.

28 апреля произошла атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал ситуацию в городе сложной, но контролируемой.