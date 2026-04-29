В Екатеринбурге проверяют "рехаб", где пациентов незаконно лишали свободы

В Екатеринбурге силовики проверяют частную клинику, где пациентов незаконно лишали свободы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, поводом для "уголовки" стала публикация в ряде СМИ о противоправных действиях в отношении пациентов одного из реабилитационных центров. Дело возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ – "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц".

Также к проверке подключилась полиция. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в настоящее время в учреждении, о котором идет речь, добровольно и на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек.

"Это жители Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края. Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в "рехабе" не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности. Работа по установлению иных более точных и подробных обстоятельств функционирования "рехаба" продолжается", - отметил полковник Горелых.

Сейчас проводится расследование. Как добавили в СК, обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

В феврале этого года было возбуждено дело о возможном истязании детей в ребцентре в Каменске-Уральском. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.