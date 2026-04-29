Урал подвергся атаке БПЛА сегодня утром, режим беспилотной опасности вводился помимо Челябинской области в Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии. В Перми после атаки дрона начался сильны пожар, в небо поднимается толстый столб черного дыма. В Оренбургской области четыре БПЛА атаковали промышленные площадки.

Росавиация отмечает, что ограничения работы аэропорта Баландино также сняты.

В Челябинской области отменен режим "Беспилотная опасность", сообщили в пресс-службе областного правительства.



