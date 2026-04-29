29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Российские ученые создали умную систему энергоснабжения для заводов

Ученые из Центра НТИ "Энерджинет" рассказали, что новые системы позволяют компаниям гибко управлять расходами. Технология соединяет центральную электросеть с собственными генераторами завода. При этом внутренняя станция может работать на чем угодно: от обычного топлива до энергии солнца и ветра.

Отечественные специалисты разработали интеллектуальную технологию микро-ИРЭС для крупных промышленных объектов. Эта система сама распределяет ресурсы между электрическими и тепловыми сетями. Она умеет запасать лишнюю энергию и тратить ее в те часы, когда завод потребляет больше всего мощности. Благодаря этому сокращаются потери, снижается нагрузка на городские сети и уменьшается количество вредных выбросов. Однако эксперты предупреждают: оборудование стоит дорого, поэтому окупаться такие вложения будут долго, пишут "Известия".

Система связывает воедино электричество и отопление предприятия. В этот общий контур можно включить аккумуляторы, водородные установки и даже зарядки для электромобилей. Такой подход помогает использовать энергию с умом и переносить работу мощных станков на те часы, когда это выгоднее всего.

Директор аналитического направления Центра Игорь Чаусов отметил, что построить такую систему можно быстро - на это уйдет от пары месяцев до года. Это гораздо быстрее, чем возводить обычные объекты энергетики. В основе микро-ИРЭС лежат экономичные дизельные или газовые установки, солнечные панели и современные цифровые сети, которые работают очень надежно.

Ранее Правительство России сообщило, что запускает новый нацпроект "Космос" и выделяет на него около 4,5 трлн рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2026 года эти средства пойдут на строительство национальной орбитальной станции, создание многоразовых ракет, развитие спутниковой связи и изучение Луны.

Теги: завод, система, энергия


