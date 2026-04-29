Сняты ограничения на работу аэропорта Перми.

29 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Пермский край
Фото: официальный сайт аэропорта Пермь (Большое Савино)

Сняты ограничения на работу аэропорта Перми

Сняты ограничения на работу аэропорта Перми.

Большое Савино вновь принимает и отправляет самолёты, сообщает Росавиация. По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, в регионе отменён режим "Беспилотная опасность".

Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника, сообщает губернатор пермского края Дмитрий Махонин. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности". Отметим, что аналогичные ограничения вводились в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Башкирии. Удар принял на себя оренбургский Орск.

Теги: Аэропорт, Большое савино


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.04.2026 09:14 Мск После атаки на предприятие в Перми наблюдается сильное задымление
Ранее 29.04.2026 08:28 Мск Беспилотник ударил по промышленной площадке в Перми, начался пожар
Ранее 29.04.2026 05:23 Мск В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


