Сняты ограничения на работу аэропорта Перми

Большое Савино вновь принимает и отправляет самолёты, сообщает Росавиация. По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, в регионе отменён режим "Беспилотная опасность".

Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника, сообщает губернатор пермского края Дмитрий Махонин. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности". Отметим, что аналогичные ограничения вводились в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Башкирии. Удар принял на себя оренбургский Орск.