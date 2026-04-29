Из-за беспилотной опасности вторая смена в школах Зауралья пройдет дистанционно

В школах Курганской области занятия второй смены проходят дистанционно. Ученики первой смены остаются в школе и смогут уйти домой только в сопровождении родителей или после отмены режима "Беспилотная опасность", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время действия режима "Беспилотная опасность" родителям не рекомендуется покидать свои дома. Учителя и сотрудники школ действуют по инструкциям: они не могут выводить детей на улицу и передают их только родителям или опекунам. До снятия режима родители должны оставаться в безопасном месте. Эта же инструкция распространяется на детские сады и учреждения дополнительного образования.