В Екатеринбурге назвали сроки проведения фестиваля "Стенограффия"

В администрации Екатеринбурга назвали сроки проведения фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в 2026 году фестиваль стартует 1 мая и завершится 31 декабря. В этом году мероприятие пройдет уже в 17-й раз.

"Стенограффия" – крупнейший фестиваль уличного искусства в России. За время реализации проекта художники из разных стран мира создали более 600 арт-объектов.

Напомним, в апреле организаторы "Стенограффии" открыли набор волонтеров на 2026 год.