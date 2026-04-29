В России обсуждают создание Министерства по делам ветеранов

Общественная палата России предложила открыть новое министерство. Оно будет заниматься только делами ветеранов боевых действий. Сторонники идеи смотрят на опыт других стран, где такие ведомства работают уже давно. Например, в США подобное министерство уступает по размерам только военному ведомству. Оно берет на себя медицину, льготы и мемориалы. Похожие структуры помогают бывшим военным вернуться к мирной жизни в Израиле, Франции, Канаде и Австралии, сообщают "Ведомости".

Сейчас в России нет единого центра, который отвечал бы за ветеранов. Задачи делят между собой Минтруд, Минздрав и Минобороны. При этом фонд «Защитники Отечества» помогает только участникам СВО. Валентин Ососков из совета ветеранов РВСН считает, что такая разрозненность мешает делу. В стране работают десятки ветеранских организаций, но они не координируют свои действия, потому что у каждой группы свои цели.

Потребность в едином ведомстве растет, так как бойцы возвращаются домой. Официальные данные говорят, что из зоны СВО приехали уже около 167 тысяч человек. Люди присылают миллионы запросов на поддержку. Глава СПЧ Валерий Фадеев уверен: государство недооценивает потенциал ветеранских сообществ. Новое министерство могло бы не только распределять выплаты и лечить бойцов, но и привлекать их к воспитанию молодежи.