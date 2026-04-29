Глава СКР заинтересовался делом екатеринбурженки о покушении на отца ее ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела об организации заказного убийства. Как сообщает пресс-служба ведомства, историей заинтересовались после ее обсуждения в эфире программы на федеральном канале.

Напомним, что по версии следствия Наталья испытывала неприязнь к сожителю и не могла договориться с ним о порядке и времени встреч с их общим ребенком. Тогда екатеринбурженка нашла того, кто мог бы убить мужчину, и заплатила ему 276 тыс. 998 рублей. Однако, вместо исполнения заказа, "киллер" пошел к своей "цели" и рассказал о плане сожительницы, после чего тот обратился в полицию.

В прошлом году коллегия присяжных оправдала подсудимую, с чем не согласилась прокуратура, которая и обжаловала их решение.Сейчас материалы дела направлены на новое рассмотрение.

Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о результатах расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам, озвученным в программе.