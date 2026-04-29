Правительство области Челябинской области опубликовало карту точек доступа Wi-Fi. Из-за угрозы атаки БПЛА ограничен интернет

В Челябинской области из-за действующего с утра режима "Беспилотная опасность" наблюдаются ограничения в работе операторов сотовой связи и снижена скорость мобильного интернета.

В правительстве региона жителям и гостям области порекомендовали заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме, выбирать способы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета, использовать стационарный интернет и Wi-Fi. Ближайшие точки доступа можно посмотреть на публичной карте Геопортала Челябинской области.