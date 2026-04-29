В аэропорту Екатеринбурга рассказали о работе в условиях введенных ограничений

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рассказали, как они работают в условиях введенных сегодня ограничений.

Рано утром 29 апреля в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. В Кольцово ввели ограничения на полеты, после чего в аэропорту начались массовые задержки рейсов.

Как сообщает канал Кольцово в MAX, в условиях сохраняющихся временных ограничений продолжается оказание услуг пассажирам. Сейчас ними работают представители авиакомпаний.

"Для прибывших в аэропорт путешественников в общедоступной зоне аэровокзального комплекса выставлены кулеры с питьевой водой. Сотрудники аэропорта готовы, если это будет необходимо, обеспечивать пассажиров дополнительными местами для ожидания рейса (ковриками и надувными матрасами)", - отметили в Кольцово.

Пассажиров просят следить за информацией о режиме ограничений в официальных каналах и учитывать ее, принимая решение о выезде в аэропорт. Также нужно отслеживать статус своего рейса на онлайн-табло воздушной гавани и сайтах авиакомпаний.

Как добавили в Кольцово, обстановка в аэропорту спокойная.