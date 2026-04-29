Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе в результате атаки БПЛА, локализован

Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Время локализации – 07:05", - говорится в сообщении. В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники.

28 апреля произошла атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал ситуацию в городе сложной, но контролируемой.