Большинство британцев стали воспринимать США негативно

Более половины британцев (53%) рассматривают США как негативную мировую силу. Цифры резко упали после начала войны в Иране.

Как пишет Politico, лишь 29% жителей королевства считают, что США играют положительную роль в мире - снижение за четыре месяца на 12 п.п.

Почти две трети (65%) британцев считают, что Америка, как правило, создает проблемы для других стран, и только 22% считают, что США стремятся решать проблемы других стран. Также более половины (57%) британцев заявили, что Америка бросает вызов своим союзникам по всему миру. Только 27% считают, что США поддерживают союзников. По всем этим вопросам за четыре месяца зафиксировано резкое ухудшение отношения к США.

Кроме того, половина (49%) британцев сейчас считают, что на США нельзя положиться в условиях кризиса. По этому показателю рост в четыре раза!

"Всего за пять месяцев британская общественность полностью утратила веру в своего главного союзника - как раз в тот момент, когда мир кажется исторически нестабильным”, - сказал руководитель отдела опросов общественного мнения Public First Себ Райд.

Отношение к США во всем мире сильно ухудшилось при втором президентском сроке Дональда Трампа. В том числе в странах НАТО поддержка Китая даже превысила поддержку США. При этом рейтинг Трампа падает и в США.



