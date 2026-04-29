Муниципальный штаб, возглавляемый Игорем Седовым, отправил очередную гумпомощь астраханским бойцам на СВО

Муниципальный штаб поддержки участников специальной военной операции, возглавляемый председателем Городской Думы Астрахани Игорем Седовым, продолжает оказывать помощь астраханцам, защищающим родину в зоне проведения СВО.

Так, в преддверии Дня Победы ученики общеобразовательной школы №3 Трусовского района под руководством директора Елены Николаевны Рахманцевой написали письма солдатам и собрали посылки для военнослужащих.

Очередная партия гуманитарного груза была астраханцами сформирована и отправлена бойцам, которые выполняют боевые задачи на Донецком направлении.