29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Красноярский край
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Паводок в Красноярском крае: вода зашла в дома и перекрыла трассы

Интенсивное таяние снега и подъем уровня воды в реках привели к серьезным подтоплениям в Красноярском крае. Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что вода уже зашла в три жилых дома и затопила 87 приусадебных участков. Самая сложная ситуация сложилась в селе Тюхтет, где пострадали три дома и 20 дворов. Стихия также затронула Козульский район, Ачинск, села Новобирилюссы и Большая Ирба, где под водой оказались десятки придомовых территорий.

Паводок ударил и по транспортному сообщению региона. За последние сутки число затопленных участков дорог выросло до восьми. В некоторых реках уровень воды подскочил почти на 90 сантиметров, поэтому власти ограничили проезд для любого транспорта на четырех трассах. Дорожные службы внимательно следят за состоянием полотна, чтобы не допустить аварий на опасных участках.

Часть жителей подтопленных домов уже переехала в пункты временного размещения. Сотрудники МЧС заранее предупредили жителей южных и центральных районов края о возможном ухудшении ситуации. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, так как гидрологическая обстановка в крае остается напряженной из-за продолжающегося потепления.

Паводок в Красноярском крае(2026)|Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ранее в Пермском крае паводок затопил поселок Ласьва, где под водой оказались огороды и дворовые постройки на 11 участках. Местные жители жалуются на то, что вода не уходит уже больше суток, а власти Краснокамского округа пока не предпринимают активных действий.

