Начальник отдела управления ветеринарии Новосибирской области найден мертвым

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым.

Точную причину произошедшего установят органы дознания, сообщил ТАСС начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Напомним, весной массовые забои сельхозживотных произошли во многих регионах России, в том числе и в Новосибирской области. Власти заявляли о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. В марте жители села Козиха (Ордынский район) протестовали против мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллезу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Проверки также прошли и в управлении ветеринарии, в компетенцию которого входит контроль за вакцинацией и заболеваниями. В апреле главу регионального минсельхоза Андрея Шинделова отправили в отставку из-за "накопившихся претензий".