Бастрыкину доложат о массовой драке подростков в Уфимском

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке между подростками, произошедшей в поселке Уфимском Ачитского района (Свердловская область). После публикации записи с драки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Напомним, что драка произошла между подростками из Уфимского и соседнего Заринска. В местных пабликах сообщалось, что все началось с того, как в Уфимском поставили одного парня на колени за то, что тот распускал слухи. Жители Заринска решили отомстить и вызвали первых "на стрелку". Местные жители заявляли, что у одного из несовершеннолетних с собой мог быть травматический пистолет.

"В рамках расследования выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Следствием выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему", - рассказали в пресс-службе СКР.



И.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.