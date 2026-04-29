После атаки на предприятие в Перми наблюдается сильное задымление

Из-за пожара, начавшегося после атаки БПЛА на предприятие в Перми, заметно сильное задымление. Об этом сообщает канал Baza. Огромный столб дыма стоит над городом.

Напомним, что сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника, сообщает губернатор пермского края Дмитрий Махонин.

Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет.

На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности". Отметим, что аналогичные ограничения введены в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Башкирии. Удар принял на себя оренбургский Орск.