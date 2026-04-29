ЕС может ужесточить условия кредита Киеву на 90 млрд евро

ЕС может ужесточить требования к Киеву для получения кредита на 90 млрд евро, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники.

Выделение кредита, после снятия вето Венгрии, недавно было согласовано, но теперь есть условия. По задумке еврочиновников, часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. Речь идет о введении 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает 4 млн гривен (менее 8 млн рублей), то есть почти для всего бизнеса, кроме самого мелкого.

План, обсуждаемый в Еврокомиссии, может затронуть 8,4 мдрд евро макрофинансовой помощи, которую планируют оказать уже в этом году. Киев же пытается убедить убедить МВФ отложить введение этого требования, которое будет крайне непопулярным.



МВФ также настаивает, чтобы был введен НДС на иностранные посылки уже к июню. В Еврокомиссии говорят, что действуют в координации с МВФ.

Новый кредит ЕС необходим для поддержания киевского режима на плаву и продолжения ведения им военных действий, которые нужно финансировать. Предполагается, что основная часть финансирования (около 60 млрд) пойдет на военную помощь, остальное закроет дыры в бюджете, который стал рекордно дефицитным - около 50 млрд евро. Госдолг Украины вырос до 109% ВВП. Пять лет назад было около 50%.