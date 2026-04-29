Мэр Хабаровска: Более 56% городского бюджета направляется в сферу образования для создания условий по развитию детей и молодежи

В ходе ежегодного отчета перед Хабаровской городской думой мэр Сергей Кравчук сообщил, что муниципальные образовательные учреждения города ежедневно посещают более 103 тысяч ребят.

В Хабаровске полностью решен вопрос очередности в дошкольные учреждения: для малышей до трех лет открыто 163 группы. А в детских садах №№ 40, 50, 90 и 100 успешно функционируют группы для младенцев с двухмесячного возраста. Администрац3и города намерена продолжить эту практику и распространить ее на все строящиеся дошкольные объекты.

«Хабаровск - это город для молодежи. Мы уделяем самое пристальное внимание поддержке молодых дарований и профориентации учеников. Успехи ребят - это результат их упорного труда и высокого профессионализма педагогов. Наша задача - создать все условия, чтобы каждый выпускник мог реализовать свой потенциал здесь, в родном городе. Мы продолжим развивать профильное обучение, укреплять материально-техническую базу школ и открывать новые горизонты для творчества и науки», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Говоря о системе образования города, мэр отметил, что она ориентирована на раннюю профориентацию. Функционируют два детских технопарка «Кванториум». Более 5 тысяч старшеклассников обучаются в специализированных инженерных, медицинских и предпринимательских классах, осваивают передовые технологии управления беспилотными летательными аппаратами. Партнерами школ выступают ведущие вузы и предприятия Хабаровска, что гарантирует преемственность обучения и трудоустройство.

В 2025 году более 5 тысяч воспитанников стали победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов. 371 выпускник получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», юные хабаровчане показали достойные результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Развитие инфраструктуры для молодежи продолжается и в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году в городе по модельному стандарту будут переоборудованы две библиотеки. Одной из них станет детская библиотека на улице Локомотивной, интерьер которой будет выполнен в традиционном русском стиле. К Дню города после капремонта откроется обновленный Дом культуры имени Горького, который смогут посещать как ветераны, так и школьники и студенты, посещая различные кружки и секции. Результаты впечатляют - только за 2025 год творческие коллективы города завоевали более 2600 наград на различных фестивалях и конкурсах.

Также глава Хабаровска отметил, что молодежь проявляет высокую активность в культурной жизни: благодаря программе «Пушкинская карта» 80% молодых хабаровчан посетили театры, музеи и выставки.

«Отчет мэра Сергея Кравчука перед Хабаровской городской думой и общественностью - это значимое мероприятие, потому что широкий круг людей может узнать, как развивается краевая столица, какие проекты здесь реализовываются. В том числе это национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Многие из них направлены на поддержку молодежи и наших традиционных семейных ценностей. Безусловно, есть задачи, которые еще предстоит решить. Молодежь готова совместно с муниципалитетом работать на благо города. Мы, как волонтеры активно участвуем в жизни Хабаровска - помогаем проводить патриотические, культурные и экологические мероприятия. Добровольчество - это не просто увлечение, а важная часть жизни. Мы ценим то, что в городе делается для нас - для молодежи», - сказал Тимофей Глазков, председатель молодежной общественной палаты при Хабаровской городской думе, студент Дальневосточного института управления — филиал РАНХиГС.