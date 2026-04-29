Мэр Хабаровска: Более 56% городского бюджета направляется в сферу образования для создания условий по развитию детей и молодежи

29 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска: Более 56% городского бюджета направляется в сферу образования для создания условий по развитию детей и молодежи

В ходе ежегодного отчета перед Хабаровской городской думой мэр Сергей Кравчук сообщил, что муниципальные образовательные учреждения города ежедневно посещают более 103 тысяч ребят.

В Хабаровске полностью решен вопрос очередности в дошкольные учреждения: для малышей до трех лет открыто 163 группы. А в детских садах №№ 40, 50, 90 и 100 успешно функционируют группы для младенцев с двухмесячного возраста. Администрац3и города намерена продолжить эту практику и распространить ее на все строящиеся дошкольные объекты. 

«Хабаровск - это город для молодежи. Мы уделяем самое пристальное внимание поддержке молодых дарований и профориентации учеников. Успехи ребят - это результат их упорного труда и высокого профессионализма педагогов. Наша задача - создать все условия, чтобы каждый выпускник мог реализовать свой потенциал здесь, в родном городе. Мы продолжим развивать профильное обучение, укреплять материально-техническую базу школ и открывать новые горизонты для творчества и науки», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Говоря о системе образования города, мэр отметил, что она ориентирована на раннюю профориентацию. Функционируют два детских технопарка «Кванториум». Более 5 тысяч старшеклассников обучаются в специализированных инженерных, медицинских и предпринимательских классах, осваивают передовые технологии управления беспилотными летательными аппаратами. Партнерами школ выступают ведущие вузы и предприятия Хабаровска, что гарантирует преемственность обучения и трудоустройство.

В 2025 году более 5  тысяч воспитанников стали победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов. 371 выпускник получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», юные хабаровчане показали достойные результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Развитие инфраструктуры для молодежи продолжается и в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году в городе по модельному стандарту будут переоборудованы две библиотеки. Одной из них станет детская библиотека на улице Локомотивной, интерьер которой будет выполнен в традиционном русском стиле. К Дню города после капремонта откроется обновленный Дом культуры имени Горького, который смогут посещать как ветераны, так и школьники и студенты, посещая различные кружки и секции. Результаты впечатляют - только за 2025 год творческие коллективы города завоевали более 2600 наград на различных фестивалях и конкурсах.

Также глава Хабаровска отметил, что молодежь проявляет высокую активность в культурной жизни: благодаря программе «Пушкинская карта» 80% молодых хабаровчан посетили театры, музеи и выставки.

«Отчет мэра Сергея Кравчука перед Хабаровской городской думой и общественностью - это значимое мероприятие, потому что широкий круг людей может узнать, как развивается краевая столица, какие проекты здесь реализовываются. В том числе это национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Многие из них направлены на поддержку молодежи и наших традиционных семейных ценностей. Безусловно, есть задачи, которые еще предстоит решить. Молодежь готова совместно с муниципалитетом работать на благо города. Мы, как волонтеры активно участвуем в жизни Хабаровска - помогаем проводить патриотические, культурные и экологические мероприятия. Добровольчество - это не просто увлечение, а важная часть жизни. Мы ценим то, что в городе делается для нас - для молодежи», - сказал  Тимофей Глазков, председатель молодежной общественной палаты при Хабаровской городской думе, студент Дальневосточного института управления — филиал РАНХиГС.

