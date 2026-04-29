Более 800 сотрудников ТМК получили награды к 25-летнему юбилею компании

В 2026 году, 17 апреля, Трубная металлургическая компания (ТМК) отметила свой 25-летний юбилей. В честь этого знаменательного события более 800 сотрудников компании получили награды государственного, ведомственного, регионального и корпоративного уровня за значительный вклад в развитие металлургической отрасли и многолетнюю преданность делу.

Среди полученных наград — благодарственные письма от президента России, звание "Почётный металлург" и грамоты Минпромторга России, а также награды от региональных властей, корпоративные награды ТМК и её дочерних компаний.

В честь юбилейной даты в регионах, где действует ТМК, состоялись торжественные встречи с участием представителей региональных властей, муниципалитетов и компаний. Кроме того, для сотрудников были организованы корпоративные мероприятия и экологические акции.

За четвертьвековой период ТМК поднялась на вершины отрасли, добившись успеха благодаря масштабной программе модернизации. Компания полностью реконструировала своё сталеплавильное производство, оснастила себя современными трубопрокатными мощностями и перешла на более экологичные технологии. Научно-исследовательская база компании также стала одной из самых сильных в отрасли.