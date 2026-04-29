29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

В России ввели новый ГОСТ для торговли

Роскачество сообщило о введении в России нового государственного стандарта, который впервые собирает все виды розничной продажи товаров в одну систему. Теперь закон классифицирует торговые объекты по их размеру, ассортименту и способу работы с покупателями. В список крупных форматов вошли гипермаркеты и магазины-склады, а к малым форматам специалисты отнесли минимаркеты, павильоны и мобильные торговые лавки. Главное новшество документа заключается в том, что он официально закрепляет статус цифровых площадок и логистических объектов, пишет "Ъ".

В обновленный стандарт эксперты впервые включили признаки интернет-торговли: пункты выдачи заказов, постаматы, а также распределительные и сортировочные центры. Представители Роскачества отмечают, что такие изменения учитывают взрывной рост онлайн-продаж в стране. Новый подход поможет государству лучше планировать развитие торговой инфраструктуры и одинаково эффективно учитывать как привычные магазины у дома, так и современные цифровые платформы. Единые требования упростят контроль над рынком и сделают правила игры понятными для всех предпринимателей.

Этот ГОСТ станет важной частью масштабной реформы рынка, которая связана с законом о платформенной экономике. Новые правила вступят в полную силу с 1 октября 2026 года. Власти рассчитывают, что унификация всех форматов торговли создаст фундамент для честной конкуренции между традиционным ритейлом и быстрорастущими маркетплейсами. Таким образом, государство берет под контроль всю цепочку движения товара - от момента его поступления на склад до выдачи покупателю в соседнем постамате.

Ранее сообщалось, что Роскачество планирует создать единый национальный стандарт для подарочных наборов, которые мамы получают при выписке из роддома. Глава ведомства Максим Протасов пояснил, что специалисты изучат лучшие региональные практики и составят список самых качественных и полезных вещей для "коробки новорожденного". 

Теги: торговля, гост, правила


