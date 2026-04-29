Фестиваль по Канкирю каратэ, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Хабаровске

Фестиваль по Канкирю каратэ, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Хабаровске 2 мая на базе спортивного комплекса «Родник здоровья» в Индустриальном районе по адресу: улица Урицкого, 23/1.Старт мероприятия в 10.00.

Канкирю каратэ - это международный вид единоборств, который активно развивается на Дальнем Востоке. Это направление представляет собой современную японскую систему самозащиты, вобравшую в себя эффективную ударную технику, элементы борьбы и приемы работы с оружием. Соревнования проходят по правилам, близким к ММА, но с использованием специальных средств защиты для обеспечения безопасности участников при сохранении высокой динамики боя.

Программа фестиваля обширна, включает в себя выступления в таких дисциплинах, как прикладная самооборона, танто-дзюцу (искусство ножевого боя), а также поединки в комбинированном разделе, сочетающем технику киокушин и борьбы. Соревнования пройдут по правилам полноконтактных единоборств.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что Канкирю каратэ помимо физического совершенствования, направлено на морально-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Жители и гости Хабаровска могут принять участие в поддержке спортсменов, познакомиться с боевым искусством, в котором дисциплина и верность традициям сочетаются с современными методами спортивной подготовки.