Между США и Ираном начинается Холодная война?

Война США против Ирана переходит в стадию финансовых санкций, перехват судов и прочую борьбу, напоминающую Холодную войну. Об этом пишет портал Axios.

По данным издания, которое ссылается на американских чиновников, они обеспокоены тем, что США могут втянуться в замороженный конфликт. США вынуждены длительное время держать свои войска в регионе, а Ормузский пролив все равно будет закрыт. Тогда стоит ли игра свеч? Чего добивается президент Дональд Трамп и что от этого выиграют США?

Чиновники считают это самым худшим вариантом из всех возможных, в том числе лично для Трампа, который своими руками приведет республиканцев к поражению на выборах в конгресс. И тот колеблется, не зная, что ему делать: он и понимает сложность положения, и отступать не хочет.

Ястребы советуют ему возобновлять бомбежки Ирана, но сам Трамп сомневается. Принимать условия Ирана он тоже не хочет. Ранее Тегеран предложил закончить боевые действия и прекратить нападения на суда в Ормузе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу. Но ядерный вопрос он выставлял как ключевой, поэтому это будет выглядеть его поражением.

В результате продолжается нынешнее положение, которое неизбежно ведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. И война тоже может возобновиться в любой момент. Трамп загнал себя в ловушку, из которой нет хорошего выхода, заключает издание.