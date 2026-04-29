СМИ: Трамп готовится к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американский лидер пришел к выводу, что это наиболее безопасный путь, потому что другие варианты, такие как возобновление бомбардировок или выход из войны с объявлением победы, хуже и рискованнее. И на последних встречах и совещаниях Трамп решил продолжать оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти.

Но это приведет лишь к дальнейшему росту цен на топливо в мире и в США, что уже сильно ударило по рейтингу Трампа и с большой вероятностью приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, признает издание. В результате Трамп может потерять контроль над обеими палатами и утратит право назначать министров.

Расчет Трампа на то, что Иран не может долго хранить всю нераспроданную нефть. И будет вынужден пойти на уступки, чтобы снять блокаду. Это уже можно будет считать победой США. Однако война и так больно ударила по американцам, и сколько они готовы еще терпеть, неизвестно. В последнем опросе Gallup 55% американцев констатировали ухудшение своего финансового положения, что стало антирекордом за 25 лет проведения опросов. Такого не было даже во время кризиса 2008 года. Так что надежды Трампа могут натолкнуться на неприятные реалии внутри самих США. По опросу Reuters/Ipsos, рейтинг Трампа уже упал до 34% из-за войны с Ираном.