Четыре беспилотника были сбиты во время атаки промышленные площадки в Оренбургской области

Четыре беспилотника были сбиты во время атаки на несколько промышленных предприятий Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

По данным канала Baza, удар принял на себя оренбургский Орск. В городе сработали сирены, после этого местные жители сообщили о нескольких взрывах и пролетающих рядом с домами БПЛА. Глава города Артём Воробьёв сообщил, что в Орске работают силы Минобороны.

Жертв и пострадавших нет, но опасность повторных атак сохраняется.

Ранее в Оренбургской области объявили режим беспилотной опасности и "Ковер", блокирующий работу аэропорта. Отметим, что аналогичные ограничения введены в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, в Башкирии.