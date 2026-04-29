В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Режим воздушных ограничений – план "Ковер" введен на территории всего региона. Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют самолеты.

Отдельно угрозу атаки БПЛА объявили в Орске Оренбургской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Артем Воробьев. Он призвал жителей не поддаваться панике, не выходить на улицу и не подходить к окнам. Горожане в соцсетях сообщают о взрывах и дыме в одном из районов города.

Ранее сегодня был объявлен режим беспилотной опасности в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. В аэропортах Челябинска, Екатеринбурга и Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.