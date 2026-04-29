В аэропорту Екатеринбурга задерживаются рейсы из-за режима беспилотной опасности

В среду, 29 апреля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово начались массовые задержки рейсов.

Сегодня рано утром в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. В Кольцово ввели ограничения на полеты.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживаются рейсы на вылет в Оренбург, Хургаду, Саратов, Нижний Новгород, Уфу, Стамбул, Москву и Сочи. Еще два рейса – в Москву и Сургут – отменены.

В Кольцово сообщили, что в аэропорту Екатеринбурга продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"В этой ситуации просим вас следить за информацией о режиме ограничений в официальных каналах и учитывать ее, принимая решение о выезде в аэропорт. Также просим отслеживать статус вашего рейса. Сделать это можно на онлайн-табло Кольцово или сайтах авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта.

Как сообщало Накануне.RU, режим беспилотной опасности сегодня также объявлен в соседних Челябинской области и Пермском крае.