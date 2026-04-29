В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства, сообщает пресс-служба губернатора.



При получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Нужно сохранять спокойствие, соблюдать общие для всех меры безопасности. Нельзя пытаться сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Нельзя приближаться к дрону. Нужно держаться на безопасном расстоянии, скрыться из зоны его видимости.



О замеченных объектах нужно сообщить по номеру 112 или 102. Если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию и документы, подтверждающие разрешение.