"Он ничего не понимает!" Трамп обрушился на Мерца

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. Он считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие, но ничего не понимает в этом, уверен Трамп.

Американский лидер снова похвалил себя за войну против Ирана и заявил, что делает то, на что другие не решались. А в Германии дела обстоят очень плохо, что неудивительно с таким канцлером, подчеркнул Трамп.

Критика Трампа, вероятно, раздалась в ответ на слова Мерца, что Иран фактически унизил США, которые не знают, как им теперь выйти из войны без потери лица. У Белого дома нет никакой стратегии, а вот Иран действует на дипломатическом поприще очень умело и хорошо использует слабые места американцев, которые обнажились в этой военной авантюре. Он и ранее критиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке, осудив войну с Ираном. По его мнению, это масштабная эскалация с непредсказуемым результатом для всего мира. И Трамп косвенно действует против всех стран.

Трамп периодически критикует лидеров разных стран, но особенно зачастил с этим после начала войны с Ираном, когда страны НАТО отказались ему помогать.