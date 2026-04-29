Минобороны: Парад Победы в Москве пройдет без военной техники

Парад в честь 9 Мая в этом году пройдет в измененном формате. Как сообщило Минобороны РФ, на мероприятии не будет задействована военная техника.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что в пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск. В авиационной части над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а в финале штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

В трансляции парада покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ.

Ранее Кремль пообещал своевременно проинформировать о формате проведения парада. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, парад ко Дню Победы 9 мая, "разумеется, состоится".