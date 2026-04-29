В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч выпускников

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что больше 12 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году.

Всё больше ребят выбирают для сдачи предметы технического и естественно-научного профиля. Если в прошлом году профильную математику, информатику, физику, биологию, химию решили сдавать 29% выпускников, то сейчас – 31%. Глава региона считает, что такой показатель – признак роста интереса к инженерным специальностям, в которых нуждается регион.

"ЕГЭ – первый и очень важный шаг во взрослую жизнь, и нужно, чтобы детям было комфортно его сделать. Создадим для этого все условия. Экзамены стартуют 1 июня. Желаю нашим выпускникам выдержки, спокойствия, уверенности в своих силах. По собственному опыту знаю – в этом, как и в прочных знаниях, и заключается главный секрет успеха на любых экзаменах", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.

