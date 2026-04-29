В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч выпускников

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч выпускников

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что больше 12 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году.
Всё больше ребят выбирают для сдачи предметы технического и естественно-научного профиля. Если в прошлом году профильную математику, информатику, физику, биологию, химию решили сдавать 29% выпускников, то сейчас – 31%. Глава региона считает, что такой показатель – признак роста интереса к инженерным специальностям, в которых нуждается регион.

"ЕГЭ – первый и очень важный шаг во взрослую жизнь, и нужно, чтобы детям было комфортно его сделать. Создадим для этого все условия. Экзамены стартуют 1 июня. Желаю нашим выпускникам выдержки, спокойствия, уверенности в своих силах. По собственному опыту знаю – в этом, как и в прочных знаниях, и заключается главный секрет успеха на любых экзаменах", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что большинство российских школьников (88%) хотят изучать литературу с помощью мемов. Они уверены, что забавные картинки делают классические книги понятнее и интереснее. Исследование показало, что современные дети обладают клиповым мышлением, поэтому они лучше воспринимают краткую и образную информацию.

Теги: Школьники, выпускники, ЕГЭ


