Режим беспилотной опасности введен в Челябинской области

На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", сообщает министерство общественной безопасности региона.

Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет. Запрещена фото- и видео съемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом.

Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.

Аэропорт Челябинска временно ограничил прием самолетов, так же, как соседние Екатеринбург, Оренбург, Уфа и Пермь.