"Беспилотная опасность" объявлена в Свердловской области

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах нужно сообщить по единому номеру 112.

По данным Росавиации, закрыты аэропорты Перми и Екатеринбурга, а также ранее Оренбурга и Челябинска.