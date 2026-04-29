"Беспилотная опасность" объявлена в Свердловской области
В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщить по единому номеру 112.
По данным Росавиации, закрыты аэропорты Перми и Екатеринбурга, а также ранее Оренбурга и Челябинска.