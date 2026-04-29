В Абхазии задержаны трое россиян, планировавших теракты в Краснодарском крае

В Абхазии трех россиян подозревают в создании террористической группы для совершения преступлений на территории Краснодарского края.

Их задержали и передали России, сообщили Накануне.RU в службе госбезопасности республики.

В числе задержанных - 40-летняя женщина, подозреваемая в создании сообщества для насильственного захвата административных зданий, а также двое мужчин. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 ("Содействие террористической деятельности"), в отношении остальных проводятся следственные действия, уточнили в СГБ.