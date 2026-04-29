Ликвидация последствий ЧС в Туапсе будет усилена группировкой в 300 человек

Ликвидация последствий ЧС в Туапсе будет усилена группировкой в 300 человек из шести муниципалитетов, сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"Шесть муниципалитетов закреплены уже за чрезвычайной ситуацией краевого уровня реагирования в Туапсинском округе, и группировка будет в количестве 300 человек уже утром здесь", - сказал Кондратьев, соответствующие кадры предоставлены пресс-службой МЧС РФ.

Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.