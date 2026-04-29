Жителей Туапсе, проживающих рядом с НПЗ, эвакуировали в гостиницу

В Туапсе жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее эвакуационный пункт был развернут на базе школы №6 города. По последним данным, в эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице.

Уточняется, что всего из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 58 жильцов