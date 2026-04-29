В Бурятии после схода лавины извлекли тела шести человек

В Бурятии после схода лавины на руднике "Ирокинда" из под завалов извлекли тела шести человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Поисковые работы завершены.

Лавина сошла на руднике в Муйском районе. В этот момент девять сотрудников расчищали технологическую дорогу. Трое выбрались самостоятельно, шестеро оказались под завалами.

Возбуждено дело о нарушение правил безопасности. Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда, причиненного здоровью работников