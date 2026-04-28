Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Состоялось заседание правительства Астраханской области по обсуждению плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона

Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев провел очередное заседание регионального правительства. Главным итогом стало утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.

(2026)|Фото: astrobl.ru

По повышению качества жизни граждан в программе содержится 92 задачи и более 300 мероприятий по повышению рождаемости и уровня образования, развитию медицины, обеспечению жильем, ремонту дорог и благоустройству.

Министр финансов региона Елена Рязанова представила проект закона о корректировке межбюджетных отношений, направленный на повышение эффективности распределения дотаций муниципальным образованиям. Заместитель председателя Правительства Астраханской области Виктория Гурьянова доложила об изменениях в бюджете Территориального фонда ОМС на 2026–2028 годы, а также представила ежегодный отчет о деятельности Правительства региона за 2025 год. Подробный доклад о динамике развития региона по 40 направлениям представят в конце мая на заседании Думы Астраханской области.

Особое внимание уделили демографии. Как доложила первый заместитель министра здравоохранения Светлана Смирнова, показатель рождаемости в Астраханской области существенно превышает среднероссийский. Регион входит в топ-20 по стране и занимает 1-е место в ЮФО.

Этому способствует системная работа по репродуктивному здоровью. Ежегодно диспансеризацию проходят порядка 100 тысяч мужчин и женщин, а также 33 тысячи подростков 15–17 лет. Только в 2025 году создано 5 новых женских консультаций. Одним из востребованных инструментов поддержки семей стало ЭКО: процедура проводится бесплатно по полису ОМС. В 2025 году более 400 супружеских пар прошли ЭКО в Астрахани, не выезжая за пределы области. Развитие перинатального центра на базе Александро-Мариинской ОКБ позволяет принимать здесь почти половину всех новорожденных региона (43,6%).

Кроме того, регион достиг всех показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях (1–2 стадия) — показатель вырос до 60%. Пятилетняя выживаемость онкопациентов достигла 66,5%. Для жителей отдаленных районов продолжает работать «Онкопатруль+» — выезды специалистов областного диспансера. Переоснащены сосудистые центры в Александровской, Кировской и Ахтубинской больницах. Граждане, перенесшие инфаркт или инсульт, обеспечены бесплатными лекарствами в течение двух лет после случившегося. Это позволило снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по итогам 2025 года.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Подводя итоги, Денис Афанасьев поручил профильным министерствам контролировать исполнение плана стратегии до 2036 года. Все представленные законопроекты будут внесены в областную Думу в установленном порядке.

Теги: правительство астраханской области, стратегия социально=экономического развития астраханской области


